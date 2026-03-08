Rosanero vicini al secondo posto Inzaghi continua a crederci | Siamo tutti lì adesso a Monza per una grande gara

Il Palermo si avvicina alla seconda posizione della classifica dopo aver vinto 1-0 in trasferta contro la Carrarese, grazie a un gol di Pohjanpalo. La partita si è giocata in un campo difficile, e i tre punti conquistati rafforzano la posizione della squadra nel campionato. Inzaghi ha dichiarato che tutti sono ancora in corsa, e si prepara ora alla prossima gara a Monza.

Le parole del tecnico dopo il blitz allo stadio dei Marmi: "Siamo andati in grande sofferenza, è vero. Abbiamo però vinto da squadra e abbiamo accorciato sensibilmente la distanza tra noi e il secondo posto". Pohjanpalo ha firmato il ventesimo gol in campionato: "Siamo molto felici per la vittoria, adesso un'altra partita complicata" Tre punti d’oro, su un campo particolarmente insidioso: il Palermo batte 1-0 la Carrarese a domicilio, grazie alla rete del solito Pohjanpalo. Sono venti i gol in campionato, con questo centro, per il bomber finlandese. Il successo odierno allo stadio dei Marmi permette alla squadra di Inzaghi di approfittare della sconfitta di ieri del Monza e accorciare così proprio sui brianzoli: sono tre le lunghezze di distanza tra i rosanero e i lombardi e sabato prossimo c’è proprio Monza-Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo vince 3-2 con l’Empoli e si rilancia in Serie A: Frosinone ko, rosanero più vicini al secondo posto.Il Palermo è tornato a ruggire e lo ha fatto sotto la pioggia battente del Renzo Barbera, piegando l'Empoli per 3-2 in una partita carica di...

Palermo, vittoria convincente sull’Entella 3-0: rosanero a pari punti con il Monza in Serie B. Inzaghi esulta.Tris all'Entella, il Palermo riaccende la corsa alla Serie A: Inzaghi vola, il Barbera esulta Il Palermo ha conquistato una convincente vittoria...

Approfondimenti e contenuti su Rosanero vicini.

Discussioni sull' argomento Il Palermo batte il Mantova 2-1. Ora è ad un punto dal Frosinone; Finale col brivido al Barbera, ma passa il Palermo 2-1 sul Mantova; FINALE! Pescara-Palermo 2-1: Insigne e Meazzi stendono i rosanero; Serie B, il Palermo si complica la partita da solo ma alla fine vince: 2-1 al Mantova.

La formazione rosanero si impone 1-0 in trasferta con il gol al 18' di Joel Pohjanpalo, capocannoniere del torneo con 20 reti. - facebook.com facebook