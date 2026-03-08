Rompe il cruscotto e cerca di rubare da un’auto all’alba

All’alba, un uomo ha danneggiato il cruscotto di un’auto e poi ha cercato di rubare qualcosa dall’interno. Dopo aver rotto il cruscotto, ha iniziato a rovistare nel veicolo nel tentativo di trovare oggetti di valore. La scena si è svolta in modo discreto e rapido, senza che ci fossero testimoni presenti al momento.

Stava rovistando in un'auto di cui aveva danneggiato il cruscotto, cercando di rubare quello che trovava. Gli agenti della polizia di stato lo hanno trovato così. Erano le 5 di domenica mattina, in zona Loreto (via Doria angolo via Giovanni da Palestrina). È perciò intervenuta la volante del commissariato Lambrate. Gli agenti hanno fermato l'uomo, un cittadino egiziano del 2001, con precedenti e irregolare, e lo hanno arrestato per tentato furto a bordo auto. È in attesa del processo per direttissima.