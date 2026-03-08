Rombi e sgommate nell' ennesimo raduno clandestino di auto

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, nelle zone periferiche della città, si è svolto un raduno clandestino di auto. Un nostro lettore ha inviato un video che mostra rombi di motori e sgommate che hanno caratterizzato l’evento. La registrazione cattura i momenti più rumorosi e movimentati di questa riunione non autorizzata.

È stato inviato da un nostro lettore il video che documenta un momento di quanto accaduto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo nelle zone periferiche della città. E quanto accaduto è un raduno non autorizzato di auto, coordinato attraverso canali social che contano oltre mille iscritti. Un evento clandestino che ha trasformato le strade in un palcoscenico per manovre estremamente rischiose. Continue sgommate, accelerazioni improvvise e rumori assordanti hanno generato un clima di forte pericolo per chiunque transitasse nell'area. L'evento sarebbe riconducibile a una pagina social che vanta più di undicimila seguaci e che avrebbe già promosso altri incontri simili nel territorio veronese. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Garbagnate, funerale Emanuele Accomando, rombi di moto per salutare uno dei 2 giovani morti nell’incidente a Saronno – VIDEOLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare… Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e...