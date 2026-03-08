Roma | scacco ai borseggiatori nella Capitale dai ristoranti di lusso agli autobus 10 arresti

A Roma, i Carabinieri hanno arrestato dieci persone nell’ambito di operazioni contro i borseggiatori. Gli interventi hanno coinvolto diverse zone della città, dai ristoranti di lusso agli autobus pubblici. L’azione delle forze dell’ordine mira a fermare la microcriminalità che interessa vari punti della capitale, con controlli e interventi mirati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla microcriminalità urbana da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Nelle ultime 72 ore, un’ampia operazione di controllo del territorio ha portato all’arresto di 10 persone, gravemente indiziate di furto aggravato, tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Arresti nel Rione Campo Marzio. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, durante un servizio mirato antiborseggio nel cuore del Rione Campo Marzio, hanno bloccato e arrestato tre cittadini stranieri: un cubano, un’argentina e una spagnola, subito dopo aver sottratto con destrezza la borsa a una turista che cenava ai tavoli di un ristorante in via Vittoria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

