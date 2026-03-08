Roma | Leone XIV a chiesa Torrevecchia accogliere figli offesi in dignita’ con proposta vita piena

Il Papa ha lasciato i locali della parrocchia Leone XIV a Torrevecchia, dopo aver incontrato le famiglie più fragili e gli ammalati. La visita si è concentrata sull’accoglienza delle persone offese, con l’obiettivo di proporre loro una vita piena e dignitosa. Il momento si è svolto in un’atmosfera di speranza, con la luce del pomeriggio che si è fatta strada tra le strade di Roma.

C'è ancora luce, segno di una primavera sempre più inoltrata, quando il Papa esce dai locali della parrocchia, dopo aver incontrato le famiglie più fragili e gli ammalati. In processione entra in chiesa per celebrare la Messa, accompagnato dal cardinale Baldo Reina, vicario del Pontefice per la diocesi di Roma, dal parroco don Paolo Stacchiotti e dagli altri sacerdoti che animano la vita di Santa Maria della Presentazione a Torrevecchia: don Jokens Antony e don Richard Kenneth. Nei banchi si trovano i fedeli, protagonisti della vita di questa chiesa di periferia, che, attraverso il loro servizio volontario, cercano di arginare le difficoltà che si vivono.