Roma | Corbucci Pd cantiere Metro C al Celio va spostato restituire parco e spazi a residenti

Un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che il cantiere della Metro C tra Venezia e Farnesina, situato al Celio, dovrebbe essere spostato. La richiesta riguarda la restituzione del parco e degli spazi ai residenti, poiché, secondo quanto affermato, mantenere il cantiere in quella posizione non è più giustificato. La discussione si concentra sulla gestione dei lavori e sull’impatto sulla zona.

Mantenere il cantiere per la tratta della metro C Venezia-Farnesina al Celio “non ha più alcun senso”. Questa è la dichiarazione di Riccardo Corbucci, consigliere del Partito Democratico e membro dell’Assemblea capitolina, rilasciata in una nota a margine dell’assemblea pubblica promossa dai cittadini del quartiere, tenutasi al Parco della Pace, di fronte ai bandoni del cantiere. Richiesta di Spostamento del Cantiere. Corbucci ha ulteriormente sottolineato che “dopo 13 anni, il cantiere che ha consentito la costruzione delle fermate della Metro C a Porta Metronia e Colosseo deve necessariamente essere spostato altrove”. Ha evidenziato che è importante restituire il parco ai residenti del Celio e che il nuovo cantiere dovrà essere situato in una zona più comoda per facilitare i lavori della nuova tratta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

