A Roma, da circa due mesi, si discute principalmente di Donyell Malen in merito all’attacco. Nel frattempo, Dovbyk e Ferguson non sono più al centro delle conversazioni e si chiede cosa sia successo ai due giocatori. La loro presenza o assenza nel gruppo non viene più menzionata, lasciando spazio a una nuova attenzione sui protagonisti attuali.

Ormai da un paio di mesi, quando si parla dell’attacco della Roma si pensa solo ad un nome: Donyell Malen. Il calciatore ha avuto un impatto così positivo da aver fatto dimenticare a quasi tutti i tifosi il rendimento poco scintillante degli altri due centravanti che la Roma ha – o aveva – in rosa, Dovbyk e Ferguson. Prima che arrivasse l’olandese, infatti, in attacco i giallorossi avevano un grande problema legato a numeri e prestazioni. Dovbyk, dopo una stagione discreta come quella passata, quest’anno è partito spesso dalla panchina, lasciando spazio all’altro centravanti, Evan Ferguson, il 2004 arrivato in prestito dal Brighton e accolto a Trigoria con grande entusiasmo, complice la giovane età e le enormi potenzialità mostrate in Inghilterra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, che fine hanno fatto Dovbyk e Ferguson?

Leggi anche: Che fine ha fatto Ferguson, l’attaccante non è a Roma e rischia un nuovo intervento chirurgico

Leggi anche: Che fine hanno fatto i dati delle iscrizioni alle scuole di Roma e Lazio? Il "giallo" agita i licei

Mercato Roma 2026: chi arriva davvero in attacco!

Una raccolta di contenuti su Roma che fine hanno fatto Dovbyk e....

Temi più discussi: Metro B, che fine hanno fatto i nuovi treni? Arriva la data del debutto del primo Hitachi; Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz? Quel peso dei 25 milioni…; Gasp: 'Deprimerci? Siamo quattro punti avanti'; Quadraro, dal 1958 c'è un ecomostro: ecco che fine ha fatto il progetto che doveva trasformare l'edificio.

Che fine hanno fatto i dati delle iscrizioni alle scuole di Roma e Lazio? Il giallo agita i liceiIl termine ultimo per inviare la domanda era il 21 febbraio. Ma a distanza di oltre una settimana non filtrano informazioni ufficiali sui numeri delle iscrizioni ... romatoday.it

Metro B, che fine hanno fatto i nuovi treni? Arriva la data del debutto del primo HitachiHitachi sta rispettando gli impegni presi con il Comune di Roma nella riunione tenutasi prima del Natale Era arrivato ad aprile dello scorso anno. Da quel momento sono iniziate le operazioni per mette ... romatoday.it

L’Ortigia supera la Roma Vis Nova e centra la terza vittoria consecutiva in casa - facebook.com facebook

La Giornata della donna a Roma Alle 11 dal Circo Massimo, parte il corteo contro la violenza e contro la guerra Emblematico un murale di Laika comparso ieri a pochi passi dall’ambasciata Usa che indica la natura patriarcale della guerra Dal @corriereroma x.com