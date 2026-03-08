Domenica alle 18, la Roma si prepara ad affrontare il Genoa di De Rossi in una partita che può influire sulla qualificazione in Champions. La squadra giallorossa ha diversi giocatori diffidati, il che potrebbe influenzare le scelte tattiche e la formazione. La partita si svolge allo stadio di Genova e rappresenta un momento importante nel campionato.

Domenica di fuoco per la Roma, che alle 18 affronterà il Genoa di De Rossi in una sfida che vale un pezzo di Champions. La squadra di Gasperini è chiamata a rispondere ai successi di Como e Juventus che, battendo rispettivamente Cagliari e Pisa hanno ridotto sensibilmente il distacco dai giallorossi. Non sarà una gara semplice, anche alla luce dell’emergenza che la Roma si trova ad affrontare in diversi reparti. Le criticità maggiori riguardano certamente l’attacco. Oltre ai lungodegenti Ferguson e Dovbyk, il Gasp dovrà rinunciare anche al duo argentino Dybala – Soulé. E non è tutto. Tra le assenze pesa anche quella di Wesley, pedina fondamentale del gioco dei giallorossi grazie alle sue qualità tecniche e alla sua capacità di aggiungere ritmo e intensità al gioco della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma a Genova per la Champions: emergenza diffidati

