Sono stati rimossi detriti da rogge e torrenti, interventi necessari per assicurare il corretto deflusso dell’acqua. Questa operazione riguarda attività di pulizia che evitano l’intasamento delle griglie di protezione e riducono il rilascio di rifiuti inquinanti nell’ambiente. Le operazioni sono state svolte per mantenere la funzionalità naturale di questi corsi d’acqua.

Un’attività fondamentale per garantire il corretto scorrere dell’acqua, prevenire l’intasamento delle griglie e impedire che i rifiuti inquinino in profondità, alterando il delicato ecosistema di questi ambienti. Approfittando della stagione in cui le rogge sono asciutte, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha programmato, come ogni anno, un articolato piano di pulizia e manutenzione degli alvei. Nel mese di febbraio le operazioni di rimozione si sono concentrate a Bergamo, con particolare attenzione alla roggia Ponte Perduto, al torrente Morla e alla Roggia Serio Grande. Escavatori e pale meccaniche sono impegnati nella pulizia di una rete di canali lunga oltre 2mila km, che interessa più di 100 comuni, dalla Valle Seriana fino alla Bassa Bergamasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rogge e torrenti pericolosi. Tolti i detriti

