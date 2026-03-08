Robur | play-off e poi giù la maschera Esempi belli vicini ma non considerati

Il Robur affronta i play-off e, dopo le partite, si prepara a mostrare il lato più autentico della squadra. Sono esempi di impegno e di prossimità, che spesso non vengono abbastanza riconosciuti. Le sconfitte portano riflessioni, ma anche le vittorie devono essere analizzate con attenzione. La discussione si concentra sulle ambizioni e sulle prospettive future della squadra.

Le sconfitte fanno pensare, ma anche le vittorie devono suscitare un effetto simile. E’ tutta una questione di ambizioni e prospettive. Se perdi è chiaro che subentra la paura di non farcela, di essere risucchiato verso il basso, di perdere il posto nel campionato di competenza. Se invece vinci in apparenza i problemi sono azzerati, ma poi c’è da capire cosa vinci, quale è il traguardo da tagliare e soprattutto all’orizzonte cosa propone il cosiddetto futuro. Ebbene il Siena di Voria ha vinto cinque partite consecutive, è piombato in zona play-off ma non arriverà al primo posto in questa stagione e di conseguenza non sarà direttamente promosso nel campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

