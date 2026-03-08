Giovedì 12 marzo alle 21, al Pala Bcc Romagnolo, si terrà un evento con Paolo Crepet, medico psichiatra e sociologo. L’incontro, intitolato

Un pubblico da grandi numeri è atteso al Pala Bcc Romagnolo (ex Carisport), giovedì 12 marzo alle 21, per l’incontro con Paolo Crepet, medico psichiatra e sociologo, saggista e divulgatore, che terrà una relazione su "Il reato di pensare", titolo del suo nuovo libro. Dottor Crepet continuano le sue riflessioni critiche sulle derive della società. "E spero anche di non essere l’unico. Io non sono né un mite abate, né un Savonarola. Non sono qui a fare la morale al mondo! Ma basta poco perché ci distraiamo dal presente e ci focalizziamo su cose di poco conto, in riflessione da divano, vedi Sanremo. Banalità dei testi e delle esecuzioni. Tra 50anni ricorderemo queste canzoni, mentre restano immortali i Led Zeppelin o i Deep Purple degli anni ’70? E per fortuna che i cantanti cantano ancora con le loro voci, o quasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rivendichiamo il diritto di pensare"

La scuola deve essere un luogo dove si impara a pensare, non cosa pensare

