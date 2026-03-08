Il 6 marzo, nell’ex convento del 1400 di Monteortone ad Abano Terme, si è svolto il primo congresso Uil Fp Padova, segnando un momento storico per il sindacato delle persone. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e iscritti, dando vita a un’occasione di confronto e di definizione delle future strategie sindacali. La giornata ha rappresentato una tappa importante per la crescita e la presenza della Uil nella provincia.

Il 6 marzo, nella suggestiva cornice dell’ex convento del 1400 di Monteortone, ad Abano Terme, si è concretizzata una nuova pagina di storia per la Uil, il sindacato delle persone, il primo congresso Uil Fp Padova Il 6 marzo, nella suggestiva cornice dell’ex convento del 1400 di Monteortone, ad Abano Terme, si è concretizzata una nuova pagina di storia per la Uil, il sindacato delle persone, il primo congresso Uil Fp Padova. Il primo congresso provinciale in Veneto, si è tenuto ad Abano Terme, che ha sancito l'unificazione ufficiale tra la Uil Federazione poteri locali e la Uil Pubblica amministrazione. In un’atmosfera carica di entusiasmo e commozione, definita da tutti i partecipanti come un vero e proprio giorno di festa, è iniziata una nuova era dedicata alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della funzione pubblica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Un vaccino anti-Hiv induce anticorpi neutralizzanti già dopo una sola dose. “Risultato senza precedenti”L’induzione di anticorpi neutralizzanti contro l’Hiv dopo una singola somministrazione vaccinale rappresenta un risultato senza precedenti nel campo...

Boom senza precedenti per il florovivaismo italiano: Campania sesta potenza nazionaleValore record alla produzione per il florovivaismo italiano: 3,25 miliardi di euro, il dato più alto mai registrato, in crescita rispetto ai 3,14...

Altri aggiornamenti su Risultato storico.

Temi più discussi: Risultato storico: nasce una potenza sindacale senza precedenti; Cembra in festa per i campioni olimpici del curling; Pioggia e smog urbano finiscono nei canali: così peggiora la qualità dell’acqua nelle città; Perché i sondaggi sui referendum sono particolarmente inaffidabili (e perché abbiamo scelto di non pubblicare i risultati puntuali).

Entrate, Todde esulta: «Risultato storico, chiusa una vertenza durata anni»Un accordo «storico», frutto di un lavoro «di squadra» e del «dialogo tra istituzioni». Senza dimenticare un ringraziamento al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Così Alessandra Todde ... unionesarda.it

Giannelli, 'risultato storico e ne siamo orgogliosi'FIUMICINO-ISOLA SACRA, 29 SET - E' un risultato storico, una responsabilità che ci siamo presi, ne siamo orgogliosi. Un'emozione incredibile, bellissima che mai avrei pensato: abbiamo reso concreto e ... ansa.it

Il tasso di occupazione in Sicilia raggiunge il 37,3%, un risultato storico per le donne e un segnale di crescita nel lavoro autonomo. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

Meloni: Record storico occupazione femminile, risultato di cui vado fiera @GiorgiaMeloni x.com