Risultati Serie A derby Milan-Inter 1-0 | tabellino e marcatori | News

Nel match della 28ª giornata di Serie A, il derby tra Milan e Inter si è concluso con un risultato di 1-0. La partita si è giocata in uno stadio pieno di tifosi, con un gol decisivo segnato nel primo tempo. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, portando a casa i tre punti. Questo è il risultato ufficiale del confronto tra le due squadre.

Vince ancora il derby di Milano il Milan di Massimiliano Allegri che, batte 1-0 l'Inter di Cristian Chivu a 'San Siro' e torna a 7 punti di distanza nella classifica di Serie A. Lotta Scudetto riaperta? Primo tempo condotto dal Milan che, contrariamente al solito, non aspetta l'avversario ma attacca. Luka Modric si divora una palla-gol in apertura e poi fa altrettanto Henrikh Mkhitaryan poco dopo la mezzora. Al 35', però, il Diavolo passa meritatamente in vantaggio al termine di una bella azione corale avviata da Rafael Leão e rifinita da Youssouf Fofana per la botta sotto la traversa di Pervis Estupiñán. Nella ripresa cambia un po' il copione del match: i rossoneri si difendono, compatti, con ordine, tentando il contropiede con i nerazzurri a fare la partita.