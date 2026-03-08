Inizia la giornata di calcio con le partite di Genoa e Roma valide per la Serie A 202526. La cronaca dei match aggiorna i punteggi e le azioni principali in tempo reale, offrendo un quadro preciso di quello che succede sui campi italiani. La partita tra le due squadre si svolge sotto gli occhi degli appassionati, pronti a seguire ogni dettaglio in diretta.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: ora in campo Genoa e Roma

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Roma e Genoa in campo all’OlimpicoKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: ora in campo Atalanta Parma e Genoa BolognaCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi.

Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League

Approfondimenti e contenuti su Risultati Serie.

Temi più discussi: Calendario e Risultati aggiornati LIVE | Serie A Enilive 2025/26; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 27ª giornata; Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C; Serie B – Risultati 28° giornata e classifica aggiornata.

Serie A, risultati e classifica 27ª giornata 2025/26: pari e gol all’Olimpico, corsa Champions agguerritaROMA. Nei giorni scorsi si è concluso il programma della ventisettesima giornata di Serie A 2025/26, 28 reti realizzate che ... restodelcalcio.com

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventisettesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventisettesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Si infiamma la lotta Champions. generationsport.it

Serie A2 Élite: risultati positivo per la Polisportiva Futura nell’anticipo, il Benevento 5 si conferma capolista - facebook.com facebook

Juventus Pisa 4-0 Finalmente la Juventus torna a vincere in Serie A. Stasera era fondamentale portarsi a casa i 3 punti contro una squadra come il Pisa che però ha il merito di metterci in difficoltà in un brutto primo tempo bianconero. L'ingresso di Boga per Jo x.com