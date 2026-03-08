Rissa per il rumore | un morso strappa il dito a un vicino

Nella notte a Torvaianica, un residente si è avvicinato ai due uomini ubriachi che disturbavano con il rumore, chiedendo di calmarsi. La discussione è presto degenerata in violenza, con uno dei due che ha morso il dito al vicino, causandone la perdita. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno soccorso la vittima e fermato i responsabili.

Un evento di violenza estrema ha sconvolto la notte a Torvaianica, dove un residente, non potendo più sopportare i rumori notturni generati da due individui ubriachi, è sceso in strada per chiedere silenzio. La richiesta si è trasformata in una colluttazione brutale che ha portato al distacco del dito anulare della vittima tramite un morso, con il malcapitato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo. L'intervento dei carabinieri e del 118 è stato immediato sul luogo dell'accaduto, portando alla denuncia del responsabile, uno straniero di 35 anni privo di precedenti penali, accusato di lesioni personali aggravate. Mentre le forze dell'ordine ricostruiscono la dinamica precisa dello scontro, la comunità locale rimane sotto shock per la gravità dell'aggressione fisica verificatasi nella zona residenziale.