Rissa in largo Cervignano gli ultras non ci stanno | Ricostruzione distorta ecco com' è andata davvero

Dopo le tensioni a largo Cervignano tra residenti e tifosi del Pordenone, gli ultras neroverdi hanno rilasciato una versione dei fatti per spiegare quanto accaduto. La rissa, che ha coinvolto diverse persone, ha portato a confronti e tensioni nella zona delle case popolari. Gli ultras hanno contestato la ricostruzione degli eventi, sostenendo che questa sia distorta rispetto a quanto realmente successo.

Dopo le tensioni nella zona delle case popolari di largo Cervignano, tra alcuni residenti e tifosi del Pordenone, gli ultras neroverdi danno la loro versione dei fatti su quanto accaduto. Un racconto che smonta alcune ricostruzioni fantasiose e che pubblichiamo integralmente. A partita terminata si stava svolgendo un tranquillo terzo tempo nel parcheggio presso lo stadio. Durante lo stesso una persona si è fermata ad orinare sul prato adiacente, provocando le giuste rimostranze di una signora che stava portando a passeggio il cane, la quale nella circostanza si è anche lamentata di due lattine di birra vuote abbandonate sul prato, che sono state prontamente rimosse e buttate via. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

