Rischiò la vita in un conflitto a fuoco il dirigente delle Volanti Andrea Valzania va in pensione | Lascio una seconda famiglia

Il commissario Andrea Valzania, dirigente delle Volanti della questura di Forlì, si è congedato dopo una lunga carriera trascorsa tra rischi e servizio alla comunità. Dopo aver partecipato a numerosi interventi, tra cui alcuni in situazioni di grande pericolo, ha deciso di andare in pensione il primo marzo, lasciando un ricordo di dedizione e impegno, e affermando di considerare la sua squadra come una seconda famiglia.

Il primo marzo, il commissario Andrea Valzania è andato in pensione, lasciando la guida dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Forlì La lacrima è scappata dopo una vita trascorsa indossando la divisa della Polizia di Stato. Il primo marzo, il commissario Andrea Valzania è andato in pensione, lasciando la guida dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Forlì, che comprende la sezione Volanti, la sala operativa del numero d'emergenza unico 112, l'Ufficio denunce, l'Ufficio trattazione atti polilizia giudiziaria e amministrativa, l'Ufficio affari generali, il posto di polizia dell'aeroporto di Forlì e il posto di polizia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni.