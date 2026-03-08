In questo percorso tra Santarcangelo e Pennabilli, vengono riproposti cinema e poesia legati a Tonino Guerra, celebrando il suo lavoro e la sua figura. La mostra e gli eventi intendono rendere omaggio alle sue opere e alla sua influenza nel panorama culturale. La memoria di Guerra si mantiene viva attraverso queste iniziative, che si svolgono nei luoghi a lui cari.

C’è il mondo di Tonino Guerra, in questo viaggio tra Santarcangelo e Pennabilli che rende omaggio al grande poeta e sceneggiatore. E ci sono i luoghi a lui cari. Tornano Le giornate di marzo per Tonino, maratona di eventi che da anni lo celebra in occasione del compleanno e dell’anniversario della morte (è nato il 16 marzo 1920 e scomparso il 21 marzo 2012). E da quest’anno Le giornate per Tonino si arricchiscono con l’anteprima primaverile di Luoghi dell’anima, festival di cinema ideato dal figlio Andrea Guerra, musicista e compositore. Il sipario si alzerà il 15 marzo a Santarcangelo con le visite al rinato Museo Tonino Guerra, la sfida poetica La S-ciupteda Poetry Slam e alla sera l’Odiséa di Guerra, messa in scena dal Teatro delle Albe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Riportiamo cinema e poesia nei luoghi cari a Tonino Guerra. La sua eredità ci guida ancora"

La poesia di Tonino Guerra inaugura con Miro Gori il ciclo “Cineracconti” in bibliotecaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Inizia...

L’eredità artistica di Tonino Guerra ora è disponibile anche onlineÈ stato pubblicato ed è consultabile online, nel Sistema informativo archivistico regionale Archivi ER, l’inventario delle carte di Tonino Guerra...

Approfondimenti e contenuti su Tonino Guerra.

Temi più discussi: Riportiamo cinema e poesia nei luoghi cari a Tonino Guerra. La sua eredità ci guida ancora; La Valmarecchia celebra Tonino Guerra: una settimana tra cinema, poesia e musica; Il ricordo di Tonino Guerra: una settimana di eventi tra Pennabilli e Santarcangelo.

La Valmarecchia celebra Tonino Guerra: una settimana tra cinema, poesia e musicaUna settimana di eventi dedicati alla poesia, al cinema, alla musica e al teatro per ricordare Tonino Guerra nei luoghi a lui più cari. Dal 15 al 22 marzo ... chiamamicitta.it

Il ricordo di Tonino Guerra: una settimana di eventi tra Pennabilli e SantarcangeloUna settimana di eventi, per riportare le opere di Tonino Guerra nei luoghi a lui più cari in un percorso nei passaggi della Valmarecchia per ricordare la nascita e la morte del Maestro: dal 15 al 22 ... altarimini.it

"Ritorno in Russia. A Mosca col fraterno Tonino Guerra e la dolce Lora: gli affreschi della Romagna ' La casa dei mandorli' alla Fondazione culturale Italo-Russa con presentazione di Sandro Pertini. A SanPietroburgo con le tele :' la Profezia dell'Anima' dedicat facebook