Riforma giustizia | Sì e No si scontrano ad Afragola

Lunedì sera ad Afragola si svolgerà un confronto tra sostenitori e contrari alla riforma della magistratura, che coinvolge diverse figure di rilievo. L’appuntamento si terrà presso la basilica di Sant’Antonio, dove le diverse posizioni verranno espresse pubblicamente. La discussione rappresenta un momento di confronto diretto tra le parti coinvolte nel dibattito sulla riforma.

Una discussione cruciale sulla riforma della magistratura si terrà lunedì sera presso la basilica di Sant'Antonio ad Afragola. L'appuntamento vedrà confrontarsi sostenitori del Sì e del No su un tema diventato un dilemma di grande peso per gli italiani. L'evento, moderato dal giornalista Franco Buononato, riunirà figure chiave come l'avvocato Antonio Barbato e il sostituto procuratore Giovanni Corona. Mentre i partecipanti si preparano a dibattere, il clima rimane incerto e carico di aspettative riguardo all'esito del voto popolare. Il Palco e gli Attori del Dibattito. La scelta della sede non è casuale: la basilica di Sant'Antonio offre uno sfondo storico che eleva la gravità dell'incontro.

