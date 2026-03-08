Riforma della disabilità patronato Ital Uil attiva il servizio di medico in sede

Il patronato Ital Uil ha avviato un servizio di medico in sede in risposta alla riforma sulla disabilità. A marzo, la provincia di Verona è diventata una delle aree sperimentali coinvolte in questa riforma che riguarda il trattamento e l’assistenza alle persone con disabilità. La presenza del medico in sede intende facilitare il percorso di accesso ai servizi e alle pratiche.

I cittadini potranno ottenere il certificato telematico necessario per le domande di invalidità civile, handicap e accompagnamento. Un supporto concreto per dar voce a chi ne ha più bisogno A marzo, la provincia di Verona è entrata ufficialmente tra le province sperimentali della riforma della disabilità. La sperimentazione introduce importanti novità nelle modalità operative di presentazione delle domande di invalidità civile, con l'obiettivo di semplificare il percorso per i cittadini, ridurre i tempi e rendere più integrata la procedura di accertamento. Per agevolare le persone in questa fase di cambiamento, il patronato Ital Uil mette a disposizione i propri medici convenzionati direttamente all'interno delle sedi territoriali.