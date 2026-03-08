Riforma costituzionale un incontro pubblico per spiegare le ragioni del sì

Il Comitato Riforma del Sì ha organizzato un incontro pubblico intitolato “Le Ragioni del Sì” che si terrà mercoledì 11 marzo alle 18. L’evento mira a spiegare le motivazioni a sostegno della riforma costituzionale attraverso una sessione aperta al pubblico. La discussione si svolgerà in una sede ancora da definire e si concentrerà sui punti principali della proposta di modifica.

Il Comitato Riforma del Sì organizza un incontro pubblico dal titolo “Le Ragioni del Sì”, in programma mercoledì 11 marzo alle 18.30 presso il Salone dei Mosaici, in via IX Febbraio n. 1 a Ravenna. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire e illustrare ai cittadini le motivazioni e i contenuti della riforma oggetto del dibattito pubblico, offrendo uno spazio di confronto e informazione aperto alla comunità. A moderare l’incontro sarà Andrea Folicaldi, presidente del Comitato Riforma del Sì.Interverrà come relatore Claudio Angeli, avvocato, che fornirà un’analisi tecnica e giuridica dei temi trattati. “L’evento rappresenta un’importante occasione di partecipazione civica e dialogo, volta a favorire una maggiore consapevolezza sulle ragioni del “Sì” e sulle prospettive future legate alla riforma”, affermano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

