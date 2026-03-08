rientrati i sammarinesi bloccati nel golfo

I cittadini sammarinesi rimasti bloccati nel Golfo sono tornati a casa dopo aver trascorso giorni di attesa e incertezza. La loro vacanza, inizialmente programmata tra grattacieli e spiagge, si è trasformata in una situazione di sospensione, con momenti di tensione crescente. Ora, sono di nuovo nel loro paese, dopo aver affrontato un periodo di attesa prolungata.

Quella che doveva essere una vacanza tra grattacieli scintillanti e spiagge dorate si è trasformata in giorni di attesa sospesa e tensione reale. Ma quell’incubo ora è finito per i turisti sammarinesi bloccati nei Paesi del Golfo al momento dello scoppio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ieri sono finalmente rientrati in Repubblica. La segreteria di Stato agli Esteri ha comunicato che tutti i cittadini sammarinesi e i loro familiari, di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti (una ventina in tutto), hanno fatto rientro in Italia "grazie alle operazioni coordinate dal Dipartimento Affari Esteri e alla riprogrammazione dei voli da parte delle agenzie che li assistevano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

