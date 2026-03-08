Ridurre la guerra a un videogioco è un fallimento morale il cardinale Usa contro la Casa Bianca per i video sugli attacchi all’Iran | Disgustosi

Il cardinale Blase Cupich, arcivescovo di Chicago, ha definito “disgustoso” il video pubblicato dalla Casa Bianca su X, che combina scene di film d’azione con immagini degli attacchi contro l’Iran. Secondo lui, ridurre la guerra a un videogioco rappresenta un fallimento morale. La critica si rivolge alla scelta di utilizzare contenuti che minimizzano la gravità del conflitto e l’uso di immagini di attacchi reali.

«È disgustoso». Con queste parole il cardinale Blase Cupich, arcivescovo di Chicago, ha attaccato duramente la Casa Bianca per la pubblicazione, sul proprio account ufficiale di X, di un video che alternan scene tratte da film d’azione a immagini reali degli attacchi contro l’Iran. «Una vera guerra, con vera morte e vera sofferenza, trattata come se fosse un videogioco », ha affermato il porporato in una nota diffusa sul sito dell’arcidiocesi, ricordando che nei giorni dei bombardamenti missilistici statunitensi e israeliani oltre mille civili iraniani hanno perso la vita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The White House (@whitehouse) «La guerra ormai è diventata uno sport per spettatori». 🔗 Leggi su Open.online

