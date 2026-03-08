Un rider di 30 anni è stato aggredito venerdì sera a Milano mentre si trovava con alcuni colleghi davanti a un McDonald's di corso Lodi, nei pressi del quartiere di Corvetto. L'evento si inserisce in una serie di episodi simili avvenuti in città, con l'aggressione che si è verificata senza apparente motivo. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare i responsabili.

Milano, 8 marzo 2026 – Non è il primo agguato a dei rider avvenuto a Milano quello di venerdì sera di cui è stato vittima un trentenne che, con alcuni suoi colleghi, era davanti al Mc Donald's di corso Lodi, non molto lontano dal quartiere di Corvetto. I fatti. Lui, di origini pakistane, stava aspettando di ritirare panini e patatine da consegnare a un cliente. Era fuori da locale con altri due colleghi, pure loro in attesa di caricare il loro pacchetto da recapitare, quando sono piombati fra di loro almeno tre ragazzi, con felpa scura e cappuccio, forse nordafricani. Uno lo ha aggredito con spray urticante e poi lo ha colpito con un oggetto contundente provocandogli una ferita alla spalla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rider aggredito a Milano senza motivo: è caccia al branco del Corvetto

Aggrediscono 3 rider a Milano e accoltellano un 30enne a una spalla: “Senza motivo, non era una rapina”Tre ragazzi hanno aggredito alcuni rider fuori da un fast food in corso Lodi a Milano la sera del 6 marzo.

Il branco che dava la caccia ai rider. Coltelli, bottigliate in testa e rapine. Tre minorenni finiscono in carcereHanno rapinato i rider, in più occasioni, facendosi consegnare l’incasso della giornata.

Tutti gli aggiornamenti su Rider aggredito.

Temi più discussi: Rider aggrediti solo per piacere. Sputi, spray urticante e coltellata: caccia a tre ragazzi vestiti di nero; Rider accoltellato in corso Lodi: Non è stata una rapina, aggredito per il piacere di fare male; Inchiesta caporalato, i giudici accusano Deliveroo: Paghe non dignitose. Il racconto del rider: Aggredito per la pizza fredda; Rider accoltellato in corso Lodi: Non è stata una rapina, aggredito per il piacere di fare male.

Rider aggredito a Milano senza motivo: è caccia al branco del CorvettoIl raid contro i fattorini in attesa fuori dal Mc Donald’s di corso Lodi. Gli inquirenti sospettano che i tre ragazzi, con felpa scura e cappuccio dal difficile quartiere nell'area sud est città ... ilgiorno.it

Aggrediscono 3 rider a Milano e accoltellano un 30enne a una spalla: Senza motivo, non era una rapinaTre ragazzi hanno aggredito alcuni rider fuori da un fast food in corso Lodi a Milano la sera del 6 marzo. Uno dei fattorini è stato anche accoltellato a una spalla. Leggi tutte le notizie di Fanpage. fanpage.it

Il grave episodio avvenuto venerdì sera in via Albani, a Bologna, dove un rider ventenne è stato aggredito e derubato della propria bicicletta elettrica mentre lavorava, insieme al furto di uno scooter ai danni di un rider in servizio il 22 febbraio a Torino, conferm - facebook.com facebook