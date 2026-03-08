Rider aggrediti con spray e coltelli | Colpiti per il piacere di fare male

Due rider sono stati aggrediti con spray e coltelli, secondo quanto riferito da uno di loro, che ha spiegato di essere stato colpito senza motivo apparente. L’episodio si è verificato mentre svolgevano il loro servizio, e le aggressioni sono state descritte come volontarie e gratuite. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di quanto accaduto.

" Ci hanno colpiti per il solo piacere di fare male a persone inermi ". Lo racconta a La Repubblica Rizwan A., 30enne di origini pachistane, il rider accoltellato da un gruppo di tre ragazzini davanti a un fast food di corso Lodi a Milano lo scorso venerdì sera. Il giovane, trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda, ha rimediato una ferita alla scapola giudicata guaribile in sette giorni. Altri due colleghi, uno di 24 anni e l'altro di 34, sono stati aggrediti con spray urticante sul viso. Ora è caccia agli aggressori, verosimilmente nordafricani, che si sarebbero allontanati in direzione Corvetto. esempio L'aggressione. Un vero e proprio agguato quello che si è consumato l'altroieri sera davanti al Mc Donald's di corso Lodi, all'angolo con via Massarani, non lontano dalla fermata Brenta della metropolitana.

