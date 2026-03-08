Rete oncologica l’Ast istituisce il comitato locale

L'Ast ha creato il Comitato locale della Rete oncologica, un organismo composto da medici, professionisti sanitari e rappresentanti del volontariato. Lo scopo del comitato è di coordinare le attività di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori nella zona di competenza. La formazione del gruppo mira a migliorare l'organizzazione dei servizi e a favorire un maggiore coinvolgimento della comunità locale.

L'Ast ha istituito il Comitato locale della Rete oncologica, un organismo che riunisce specialisti, professionisti sanitari e rappresentanti del volontariato con l'obiettivo di coordinare la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori sul territorio. Il nuovo organismo punta a rafforzare il lavoro integrato tra ospedali, servizi territoriali e medici di base, garantendo ai pazienti oncologici una presa in carico più coordinata lungo tutte le fasi del percorso di cura. A guidare il comitato come referente clinico e coordinatrice sarà la dottoressa Francesca Chiara Giorgi, direttrice dell'Oncologia. Nel gruppo di lavoro sono presenti...