Restaurata la Cappella dell’oratorio

È stata completata la ristrutturazione della cappella affrescata dell’oratorio della Madonna della Provvidenza a Capalbio. L’intervento, promosso e finanziato dal Gruppo Fai Maremma, fa parte del progetto ‘Puntiamo i riflettori’ avviato diversi anni fa. La riqualificazione ha riguardato gli affreschi e la struttura dell’edificio, che ora si presenta più sicura e restaurata.

Restaurata la cappella affrescata dell'oratorio della Madonna della Provvidenza di Capalbio. Un intervento promosso e interamente finanziato dal Gruppo Fai Maremma grazie al progetto 'Puntiamo i riflettori' iniziato molti anni fa. Il restauro sarà presentato alla comunità insieme al Comune di Capalbio e alla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello. Sono dunque terminate le operazioni di salvaguardia della cappella, che mirano a preservare e valorizzare uno dei più interessanti cicli pittorici rinascimentali conservati nel capoluogo di Capalbio. Le operazioni sono state realizzate sotto la sorveglianza della Soprintendenza. Il piccolo oratorio è di proprietà della parrocchia di Capalbio e la tutela ecclesiastica del bene fa capo invece alla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.