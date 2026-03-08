La rivista giapponese Famitsu ha pubblicato i punteggi delle sue recensioni settimanali, concentrandosi su due titoli molto discussi a livello internazionale: Resident Evil Requiem e God of War Sons of Sparta. I voti assegnati a entrambi i giochi hanno suscitato sorpresa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, attirando l’attenzione su questa valutazione. La pubblicazione dei punteggi ha generato discussioni online e tra gli esperti del settore videoludico.

La celebre rivista giapponese Famitsu ha pubblicato i nuovi punteggi delle sue recensioni settimanali, attirando l’attenzione su due titoli molto discussi a livello internazionale: Resident Evil Requiem e God of War Sons of Sparta. I risultati, pur con qualche sorpresa, riflettono in parte le impressioni già emerse nella critica globale: entusiasmo quasi unanime per il nuovo capitolo della saga horror di Capcom e un’accoglienza più divisiva per lo spin-off dedicato al giovane Kratos. Nel caso di Resident Evil Requiem, il sistema di valutazione di Famitsu – che prevede quattro recensioni indipendenti da parte di altrettanti redattori – ha prodotto voti di 9, 9, 10 e 9, per un totale di 37 punti su 40. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Requiem e God of War Sons of Sparta ricevono voti sorprendenti su Famitsu

