Repubblica | Napoli il recupero dei campioni per il secondo posto

Il Napoli si prepara a rafforzare la sua squadra con il ritorno di alcuni giocatori chiave, puntando a consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi al secondo posto. La squadra lavora intensamente in allenamento mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui recuperi e sulle scelte tecniche per le prossime partite. La stagione entra nella fase decisiva e il club si concentra sugli ultimi impegni.

Il Napoli ritrova i suoi uomini chiave e guarda con maggiore fiducia al finale di stagione. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il successo contro il Torino ha rappresentato molto più di una semplice vittoria: è il segnale che l'emergenza infortuni che ha condizionato gli azzurri per oltre tre mesi potrebbe finalmente essere alle spalle. Come sottolinea Pasquale Tina su Repubblica Napoli, ufficialmente in casa azzurra non si parla ancora di secondo posto. La priorità resta blindare la qualificazione alla Champions League, obiettivo tutt'altro che scontato, come dimostra anche la vittoria del Como a Cagliari che tiene viva la corsa alle prime quattro posizioni.