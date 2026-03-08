Reni e gravidanza | esperti internazionali a Caltanissetta

Sabato 7 marzo 2026, nella sala convegni della Sicilbanca a Caltanissetta, si è tenuto un congresso scientifico dedicato al rapporto tra funzionalità renale e gravidanza. Esperti internazionali hanno partecipato all'evento, che ha affrontato temi legati alle problematiche e agli aspetti clinici di questa relazione. L'incontro ha riunito specialisti del settore per condividere conoscenze e aggiornamenti recenti.

Sabato 7 marzo 2026, nella sala convegni della Sicilbanca di Caltanissetta si è svolto un congresso scientifico dedicato al delicato rapporto tra funzionalità renale e gravidanza. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Donne Medico sezione locale, ha riunito specialisti italiani e internazionali per affrontare una tematica clinica cruciale. La presenza di esperti come la professoressa Giorgina Piccoli da Le Mans e la dottoressa Gabriella Moroni dall’ di Milano ha conferito all’evento un respiro internazionale, sottolineando l’importanza della prevenzione e della tutela della salute della donna. L’organizzazione dell’incontro è stata resa possibile grazie alla disponibilità del presidente della Sicilbanca, Giuseppe Di Forti, che ha messo a disposizione i locali per ospitare il confronto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

