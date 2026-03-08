Reminders of him - La parte migliore di te la featurette esclusiva spiega il legame tra i protagonisti

Maika Monroe e Tyriq Eithers, protagonisti del film tratto dal romanzo di Colleen Hoover, hanno rilasciato una featurette esclusiva in cui spiegano il rapporto tra i personaggi. Nel video, le due attrici condividono alcuni retroscena sul lavoro svolto durante le riprese e sui momenti vissuti sul set. La clip offre uno sguardo diretto sulla loro esperienza e sulla dinamica tra i protagonisti.

Maika Monroe e Tyriq Eithers, le due star del film tratto dal romanzo di Colleen Hoover, hanno condiviso in un video qualche retroscena sul lavoro compiuto sul set. Il 12 marzo arriverà nei cinema italiani il film Reminders of him - La parte migliore di te, il nuovo progetto tratto da un romanzo di Colleen Hoover. Nell'attesa, in esclusiva su Movieplayer.it, potete vedere una featurette che rivela qualche retroscena, approfondendo il legame che si è formato sul set tra i due protagonisti, Maika Monroe e Tyriq Eithers. Cosa racconta il film Reminders of him Al centro della trama di Reminders of Him - La parte migliore di te ci sarà Kenna Rowan (interpretata da Maika Monroe) che, dopo aver scontato un periodo in carcere, torna nella sua città.