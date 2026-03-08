Reinventarsi dopo i cinquant’anni è possibile. Lo dimostra la storia di Mariella Lambertucci di Trodica di Morrovalle, oggi 65enne, al timone di un’attività che funziona, aperta quando aveva 57 anni, "Sapori Speciali". Prima era al timone di una merceria a Civitanova Alta, chiusa nel 2014. Mentre si occupava della suocera (venuta a mancare lo scorso dicembre), passando più tempo a casa, ha deciso di "rispolverare" un’antica passione di quando era ragazza, trasmessale dalla madre: fare confetture. "Mamma preparava quella di cocomero – racconta – difficilissima da trovare nei negozi. Anni dopo, mio cugino mi ha regalato un cocomero bianco (che coltiva), come quelli che lei usava per le confetture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reinventarsi a 57 anni. L’azienda di Mariella

L'azienda ha deciso, indietro non si torna: da metà febbraio 57 licenziamentiL'azienda ha deciso, indietro non si torna: la vertenza Cam è giunta all'epilogo.