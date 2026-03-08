regione donne e lavoro ma nei ruoli di vertice il divario resiste ancora

In Emilia-Romagna, la presenza femminile nel mondo del lavoro e nelle istituzioni continua a aumentare. Nonostante questa crescita, il divario di genere nei ruoli di vertice rimane ancora molto evidente. La regione si distingue come una delle più avanti in Italia sui temi della parità di genere, ma le differenze di rappresentanza tra uomini e donne nei posti di comando sono ancora evidenti.

In Emilia-Romagna la presenza femminile nel lavoro e nelle istituzioni continua a crescere, confermando la regione tra le più avanzate del Paese sui temi della parità. I dati mostrano però che, nonostante i progressi, il divario resta ancora evidente soprattutto nei ruoli di vertice. Il tasso di occupazione femminile supera il 63%, quasi dieci punti sopra la media nazionale, segnale di un mercato del lavoro più inclusivo rispetto al resto d’Italia. Anche sul fronte dell’imprenditoria femminile i numeri indicano una dinamica positiva: nel 2024 il 40% delle nuove imprese ha una donna come titolare o socia di riferimento. "Sono dati che confermano la forza economica e sociale delle donne nella nostra regione", osserva Emma Petitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

