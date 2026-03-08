Reggio | 1000 oggetti distrutti e due donne sanzionate

A Reggio Calabria, la polizia locale ha intensificato i controlli in piazza del Popolo e nella piazzetta Unicef. Durante le operazioni sono stati distrutti più di mille oggetti sequestrati e sono state sanzionate due donne. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine per verificare la conformità delle attività commerciali presenti nelle aree.

La polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli in piazza del Popolo e nella piazzetta Unicef, portando alla distruzione di oltre mille pezzi di merce sequestrata. Nell’ambito delle stesse operazioni, due cittadine extracomunitarie sono state sanzionate con il daspo urbano per attività di prostituzione in piazza Garibaldi, mentre tre cittadini hanno subito denunce per appropriazione indebita e guida in stato di ebbrezza. Sotto la direzione del comandante Salvatore Zucco, gli agenti hanno sgomberato un’ampia porzione di suolo pubblico occupata da venditori abusivi che, al loro arrivo, avevano abbandonato la merce destinata alla vendita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: 1000 oggetti distrutti e due donne sanzionate Reggio: Progetto 1000 per fermare la fuga dei giovaniReggio Calabria affronta una sfida esistenziale che va oltre i numeri e tocca il cuore pulsante della comunità. Ponte non a norma e passaggi ostruiti, sanzionate due impreseDue imprese edili di Raffadali sono state sanzionate dall’Ispettorato nazionale del lavoro per violazioni in materia di sicurezza.