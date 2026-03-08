Referendum Sisto | Se vogliamo una giustizia migliore dobbiamo votare sì

Da reggiotoday.it 8 mar 2026

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, un rappresentante ha dichiarato che l’obiettivo principale è istituire un giudice terzo, imparziale e indipendente, distinto sia dal pubblico ministero che dalla difesa. La proposta mira a cambiare la composizione e le funzioni di alcuni organi giudiziari, invitando i cittadini a votare sì per migliorare il sistema giudiziario.

Lo ha affermato il viceministro della Giustizia, intervenendo a un convegno sulla separazione delle carriere organizzato a Reggio Calabria dal deputato Francesco Cannizzaro “L’obiettivo del referendum del 22 e 23 marzo è quello di avere un giudice terzo e imparziale, lontano dal pubblico ministero come dalla difesa. Vogliamo rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia e avere una giustizia più giusta. Vogliamo che chi entra in un processo sia certo che il giudice non abbia legami con il pubblico accusatore”. "C'è una ragione evidente per votare a favore della separazione delle carriere: la Costituzione, all'art.111, prevede espressamente che il giudice deve essere terzo e imparziale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

