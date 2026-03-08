Referendum scontro tra Sangiuliano e i Cinque stelle su Elio Germano | Li querelo

Il ministro dell’Informazione ha annunciato di aver incaricato i propri avvocati di querelare due parlamentari del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato, per le loro dichiarazioni ritenute diffamatorie. La polemica è scoppiata nel contesto del referendum e coinvolge anche il nome di Elio Germano, con un acceso scambio tra il rappresentante del governo e i membri del partito.

L'ex ministro della Cultura aveva criticato lo spot dell'attore e i pentastellati Amato e Orrico hanno risposto duramente "Ho dato mandato ai miei legali di querelare i due parlamentari M5S, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato per la loro affermazione palesemente diffamatoria. Si può legittimamente polemizzare ma non in questo modo". Lo afferma Gennaro Sangiuliano in merito alla polemica scaturita da un suo post in cui chiamava in causa l'attore Elio Germano schieratosi per il no al referendum. Post cui avevano risposto con una nota gli esponenti del M5s in commissione Cultura alla Camera Anna Laura Orrico e Gaetano Amato criticando in modo aspro l'ex ministro della Cultura del Governo Meloni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Referendum, Sangiuliano contro Elio Germano: il post

Referendum, Sangiuliano contro Elio Germano: «Ascoltiamo gli esperti, non gli attori»

