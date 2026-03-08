Ieri mattina in piazza Tre Martiri si sono verificati momenti di tensione tra politici e attivisti impegnati nel volantinaggio a favore del sì al referendum sulla giustizia. Durante l’evento, alcuni dei presenti sono stati insultati con frasi come

"Siete dei mafiosi". E c’è mancato poco che, dagli insulti, si passasse alle mani. Rissa sfiorata ieri mattina in piazza Tre Martiri, dove alcuni politici e attivisti facevano volantinaggio tra la gente, per sostenere le ragioni del ’sì’ al referendum sulla giustizia. Quando un passante, un uomo sulla cinquantina, ha ricevuto il volantino, ha cominciato a inveire contro le varie persone presenti al banchetto in piazza. Nel mirino sono finiti – soprattutto – Carlo Rufa Spina, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e Giorgia Bellucci, ex di Pd e Italia viva e oggi segretaria del Partito Liberaldemocratico. Tra il contestatore e Spina sono volate parole grosse, specialmente quando l’uomo si è avvicinato con un tono molto minaccioso e gli ha ripetutamente urlato in faccia: "Siete solo mafiosi, ’ndranghetisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum, rissa sfiorata in piazza . Spina e Bellucci: "Noi aggrediti mentre facevamo volantinaggio"

