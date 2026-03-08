Referendum giustizia Buonguerrieri a San Mauro per il Sì | Assicuriamo ai cittadini un processo giusto

Lunedì sera a San Mauro Pascoli si svolgerà un incontro pubblico organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì Cesena, in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. La riunione si terrà alle 21 nella Sala Gramsci in via Nenni 2 e vedrà la partecipazione di Buonguerrieri, che parlerà del sostegno al “Sì” e dell’impegno a garantire un processo più equo ai cittadini.

All'evento interverranno l'avvocata Gabriella Di Pentima e l'avvocato Andrea Imperato del sopra citato comitato, oltre all'onorevole Alice Buonguerrieri, deputata FdI e componente commissione giustizia che spiega l'importanza dell'appuntamento. "Ci attende un altro incontro con la cittadinanza sul territorio. La centralità del referendum è confermata dall'ampia presenza di interessati registrata in tutti gli incontri fatti finora sul tema nella provincia di Forlì Cesena. I cittadini stanno sempre più comprendendo di avere di fronte l'opportunità storica di liberare la magistratura dai condizionamenti della politica garantendo a tutti un processo giusto davanti ad un giudice terzo e imparziale.