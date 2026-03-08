Referendum giustizia Buonguerrieri a San Mauro per il Sì | Assicuriamo ai cittadini un processo giusto

Da cesenatoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera a San Mauro Pascoli si svolgerà un incontro pubblico organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì Cesena, in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. La riunione si terrà alle 21 nella Sala Gramsci in via Nenni 2 e vedrà la partecipazione di Buonguerrieri, che parlerà del sostegno al “Sì” e dell’impegno a garantire un processo più equo ai cittadini.

All'evento interverranno l'avvocata Gabriella Di Pentima e l'avvocato Andrea Imperato del sopra citato comitato, oltre all'onorevole Alice Buonguerrieri, deputata FdI e componente commissione giustizia che spiega l'importanza dell'appuntamento. “Ci attende un altro incontro con la cittadinanza sul territorio. La centralità del referendum è confermata dall'ampia presenza di interessati registrata in tutti gli incontri fatti finora sul tema nella provincia di Forlì Cesena. I cittadini stanno sempre più comprendendo di avere di fronte l'opportunità storica di liberare la magistratura dai condizionamenti della politica garantendo a tutti un processo giusto davanti ad un giudice terzo e imparziale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Referendum giustizia, incontro a Mercato Saraceno. Buonguerrieri (FdI): "I cittadini vogliono cambiare"Buona partecipazione per l'incontro aperto al pubblico sulla riforma della giustizia organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena e tenutosi...

Aggiornamenti e notizie su San Mauro

Temi più discussi: Referendum giustizia, Buonguerrieri a San Mauro per il Sì: Assicuriamo ai cittadini un processo giusto; San Mauro Pascoli, incontro per il Sì alla riforma della giustizia con l’on. Buonguerrieri; Referendum giustizia, incontro a Mercato Saraceno. Buonguerrieri (FdI): I cittadini vogliono cambiare; Referendum, a Roncofreddo un incontro per il sì. Buonguerrieri: Importante restituire imparzialità e credibilità.

Referendum giustizia: lunedì sera incontro a San Mauro PascoliAlla Sala Gramsci di San Mauro Pascoli si terrà un incontro pubblico sul referendum per la riforma della giustizia. livingcesenatico.it

san mauro referendum giustizia buonguerrieri aReferendum sulla giustizia, avvocati a confronto il 27 febbraio in comune a San BenedettoLa Camera Penale Ugo Palermi di Ascoli Piceno organizza un incontro aperto ai cittadini per illustrare i contenuti della riforma e le ragioni a favore del voto favorevole ... lanuovariviera.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.