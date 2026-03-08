Referendum a Cusercoli un incontro pubblico per il No con Carlo Sorgi

Martedì 10 marzo alle 20,30 al Social Club di Cusercoli si terrà un incontro pubblico dedicato alle ragioni del No al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’evento è organizzato in vista delle consultazioni e sarà aperto a chi desidera approfondire il tema e ascoltare le opinioni di Carlo Sorgi. L’appuntamento si svolge in un locale del paese, senza altri ospiti annunciati.

In vista del Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, un nuovo appuntamento per parlare delle ragioni del No: martedì, 10 marzo, alle 20,30, al Social Club di Cusercoli. Intervengono Carlo Sorgi, già magistrato, coordinatore del comitato "Meglio dire No" e Jacopo Zanotti, avvocato, responsabile del Forum Giustizia del Pd forlivese.