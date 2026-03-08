Martedì 10 marzo alle 20,30 si terrà al Social Club di Cusercoli un incontro pubblico dedicato alle ragioni del No al prossimo referendum costituzionale. L’evento è organizzato con lo scopo di discutere gli aspetti legati alla consultazione elettorale prevista per il 22 e 23 marzo. Interverrà Carlo Sorgi, che presenterà le sue posizioni in merito alla consultazione.

In vista del Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, un nuovo appuntamento per parlare delle ragioni del No: martedì, 10 marzo, alle 20,30, al Social Club di Cusercoli. Intervengono Carlo Sorgi, già magistrato, coordinatore del comitato “Meglio dire No” e Jacopo Zanotti, avvocato, responsabile del Forum Giustizia del Pd forlivese. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Aperta la sede di Futuro Nazionale in centro, è una delle prime in Italia. Minutillo: "Travolti dai delusi di destra" “Qui si tolgono le maschere e si è libere”. Da Forlì al mondo, Miriam crea viaggi per donne queer . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Referendum sulla giustizia, a Predappio un incontro pubblico con Carlo Sorgi e Gessica AllegniProseguono gli appuntamenti di approfondimento sul Referendum costituzionale: si terrà un incontro pubblico lunedì 9 febbraio alle ore 20:30, in sala...

Tutto quello che riguarda Carlo Sorgi.

Argomenti discussi: Referendum, a Cusercoli un incontro pubblico per il No con Carlo Sorgi; Referendum costituzionale, le ragioni del no a Cusercoli.