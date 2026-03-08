Referendum a Cusercoli un incontro pubblico per il No con Carlo Sorgi
Martedì 10 marzo alle 20,30 si terrà al Social Club di Cusercoli un incontro pubblico dedicato alle ragioni del No al prossimo referendum costituzionale. L’evento è organizzato con lo scopo di discutere gli aspetti legati alla consultazione elettorale prevista per il 22 e 23 marzo. Interverrà Carlo Sorgi, che presenterà le sue posizioni in merito alla consultazione.
In vista del Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, un nuovo appuntamento per parlare delle ragioni del No: martedì, 10 marzo, alle 20,30, al Social Club di Cusercoli. Intervengono Carlo Sorgi, già magistrato, coordinatore del comitato "Meglio dire No" e Jacopo Zanotti, avvocato, responsabile del Forum Giustizia del Pd forlivese.
Referendum sulla giustizia, a Predappio un incontro pubblico con Carlo Sorgi e Gessica AllegniProseguono gli appuntamenti di approfondimento sul Referendum costituzionale: si terrà un incontro pubblico lunedì 9 febbraio alle ore 20:30, in sala...
Argomenti discussi: Referendum, a Cusercoli un incontro pubblico per il No con Carlo Sorgi; Referendum costituzionale, le ragioni del no a Cusercoli.