Re Carlo lo sgarbo ad Andrea nella sua squallida vita dopo l’arresto

Dopo il suo arresto, Andrea Mountbatten-Windsor si è trasferito nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk, e da lì ha mantenuto un atteggiamento discreto. La sua residenza temporanea è a Wood Farm, dove ha scelto di vivere in modo riservato. Re Carlo, invece, ha mostrato un atteggiamento distaccato nei confronti del fratello, lasciando trasparire una certa freddezza.

Re Carlo III, che fa la sua apparizione alle sfilate della Fashion Week di Londra poco dopo l'arresto del fratello AndreaIl sovrano, infatti, nelle stesse ore in cui il fratello Andrea Mountbatten-Windsor, ex principe, veniva arrestato con l’accusa di abuso d’ufficio...

Dove sono Beatrice ed Eugenie dopo l’arresto di Andrea? Silenzi e vacanze interrotte, il ruolo di ‘zio Carlo’ e l’addio alla vita da royalRoma, 21 febbraio 2026 – Il 19 febbraio 2026 sarebbe dovuta essere una giornata di festeggiamenti per la famiglia York: Andrea ha compiuto 66 anni,...

Andrea arrestato, Re Carlo abdicherà? Lo scandalo (senza precedenti) che potrebbe far cadere la monarchia. La vicendaCon l'arresto senza precedenti dell'ex principe Andrea, avvenuto oggi, a Sandringham, la monarchia britannica si trova ad affrontare un momento di vulnerabilità senza precedenti ... ilmattino.it

