Ravenna in trasferta il Mercato Coperto diventa la casa del tifo | il match con l' Ascoli sul maxischermo

Il Ravenna Fc gioca una partita in trasferta contro l’Ascoli e il Mercato Coperto di Ravenna si trasforma nel luogo di ritrovo per i tifosi giallorossi, che si riuniscono davanti a un maxischermo per seguire il match. L’evento attira numerosi appassionati che condividono l’attesa e l’entusiasmo, creando un momento di aggregazione in città. La serata si svolge senza incidenti e con il supporto dei presenti.

Dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti ravennati, i tifosi potranno seguire la gara insieme nel cuore della città Il Ravenna Fc torna in campo in trasferta e il Mercato Coperto di Ravenna si prepara, come sempre quando la squadra gioca fuori casa, a diventare il punto di ritrovo del tifo giallorosso in città. In occasione della partita Ascoli-Ravenna Fc, rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica con 59 e 57 punti, il Mercato Coperto trasmetterà la gara in diretta su maxischermo, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire insieme una sfida particolarmente importante per la stagione. Questa volta l’appuntamento assume un significato ancora più speciale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Ravenna: il Mercato Coperto ospita il big match contro l’AscoliDomenica 8 marzo 2026, il Mercato Coperto di Ravenna si trasforma nel cuore pulsante del tifo giallorosso per seguire la sfida contro l’Ascoli. Approfondimenti e contenuti su Mercato Coperto Temi più discussi: Ravenna in trasferta, il Mercato Coperto diventa la casa del tifo: il match con l'Ascoli sul maxischermo; Ravenna in trasferta, il Mercato Coperto diventa la casa del tifo: il match con l'Ascoli sul maxischermo; Ravenna FC, sfida alla capolista Arezzo: diretta gratis su maxischermo al Mercato Coperto; Il ladro seriale di caffè, 2 furti al Mercato coperto: denunciato un trentenne. Trasferta non agevole per i tifosi? Il Ravenna corre ai riparti: maxischermo al Mercato CopertoIl momento della stagione è molto delicato, il Ravenna deve nuovamente rincorrere per cercare di recuperare punti alla capolista Arezzo, e la sfida di domani, valevole per la 26ª giornata del Girone B ... tuttomercatoweb.com Settimana delle Donne al Mercato Coperto. Eventi anche a Casa Spadoni di Ravenna e FaenzaUna settimana dedicata alle donne, tra incontri, mostre, moda, cultura edivertimento. Da oggi all’8 marzo il Mercato Coperto di ... ilrestodelcarlino.it Questo pomeriggio al Mercato coperto Campagna Amica di Terni “Donne, radici, futuro” - facebook.com facebook