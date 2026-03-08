Ravenna droga la fidanzatina minorenne e abusa di lei nell' auto

Nella notte, a Ravenna, un uomo è accusato di aver drogato la fidanzatina minorenne e di averla abusata all’interno di un’auto. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità dalla denuncia di una persona che ha assistito alla scena. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire i fatti e raccogliere le prove necessarie. La vicenda ha avuto come sfondo una serata trascorsa in un ristorante.

Una serata al ristorante finita in tragedia: secondo l’accusa della Procura di Ravenna, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2024, un ragazzo di 19 anni avrebbe stordito e aggredito sessualmente la fidanzata minorenne di 17 anni in un parcheggio isolato nelle campagne del Ravennate, vicino a un cimitero.I fatti, riportati dall’edizione locale de Il Resto del Carlino, sono emersi quando, quattro giorni dopo, la ragazza si è presentata al pronto soccorso di Imola lamentando tremori e nausea. I medici hanno rilevato modeste lesioni specifiche (senza indicare giorni di prognosi) e hanno segnalato il caso alle forze dell’ordine. La giovane ha... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

