Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 8 marzo

Oggi, domenica 8 marzo, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano spazio alle prime pagine alle notizie sulla Juventus. La rassegna stampa include articoli e titoli che riguardano il club, senza approfondimenti o opinioni, offrendo una panoramica immediata delle notizie più rilevanti del giorno. La selezione di oggi si concentra sulle notizie pubblicate nelle prime pagine delle testate sportive.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Padoin: «Davvero una grande partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Torna Vlahovic. Il Corriere dello Sport in prima pagina: Un centravanti alla JuveUn centravanti alla Juve. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla Juventus e in particolar modo. tuttomercatoweb.com

Juve, urlo Champions, il Corriere dello Sport in prima pagina: Fino alla fineFino alla fine: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Che reazione della Juventus: Spalletti. tuttomercatoweb.com

