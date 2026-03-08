Nelle ultime settimane, nel centro di Guastalla, ci sono state diverse segnalazioni di furti e rapine. In alcuni casi, le vittime sono state colpite mentre erano a bordo delle loro auto, soprattutto dopo il tramonto. La presenza di ladri seriali è stata confermata da più testimonianze, che indicano un aumento di episodi criminali nelle ore serali.

Ladri seriali in azione, nei giorni scorsi in centro a Guastalla. Diverse le segnalazioni di furti – uno dei quali potrebbe configurarsi come rapina – avvenuti subito dopo il tramonto. Giovedì sera alle 18 in piazzale Ragazzi del Po due uomini avrebbero aggredito una persona in auto, per impossessarsi di due zaini che vi erano all’interno. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Croma grigia. Negli zaini c’erano dei computer, poi abbandonati dai ladri e rinvenuti in via Leopardi, sempre a Guastalla. Un passante ha rinvenuto il bottino, consegnato alla locale caserma di carabinieri per la restituzione al legittimo proprietario. Un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinato nella sua auto. Cresce la paura in centro

Assalto armato al bar, paura in centro: “Imprenditore rapinato da tre banditi incappucciati”Pontedera, 1 febbraio 2026 – Mancavano pochi minuti alle 20, quando il commando, composto da tre persone (uno con la funzione di palo) è entrato in...

Attimi di paura in centro. Rapinato del cellulare, segue e fa arrestare il ladroI carabinieri hanno arrestato un 60enne che poco prima aveva rapinato un uomo del proprio smartphone, lasciato qualche secondo nell’auto in sosta...

The 3 AM Mystery: Why Our Ancestors Never Slept 8 Hours

Contenuti utili per approfondire Rapinato nella sua auto Cresce la paura....

Temi più discussi: Rapinato nella sua auto. Cresce la paura in centro; Picchiato, minacciato di morte e rapinato nella sua azienda: ferito imprenditore in provincia di Bari; La targa della sua auto è stata usata per una rapina, 84enne consegna tutto l'oro e 500 euro al 'maresciallo' per un controllo: ma è...; Montemarciano, La sua auto coinvolta in una rapina: consegna l’oro, presi i finti carabinieri.

Rapinato nella sua auto. Cresce la paura in centroL’episodio in piazzale Ragazzi del Po: i ladri si sono impossessati di due zaini. Sono in aumento le segnalazioni dei cittadini: colpo simile in via Giovanni XXIII. msn.com

Perseguita e minaccia l'ex moglie per anni, poi si introduce nella sua auto per aggredirla: «Voglio solo parlare». L'aggressione e la fuga(LaPresse) Atti persecutori, Maltrattamenti in famiglia, Rapina impropria, Lesioni personali, Violenza privata. Sono i reati contestati a un 43enne. nel verbale di arresto ... ilmattino.it

Lo avrebbero sequestrato per oltre un'ora. E, sotto la minaccia di un coltello, è stato picchiato e rapinato dello smartphone, del portafoglio, di alcuni monili e delle scarpe. Il ragazzino sarebbe riuscito a scappare perché avrebbe approfittato di un momento di di - facebook.com facebook

Imprenditore picchiato e rapinato nella sua azienda: in azione tre banditi incapucciati x.com