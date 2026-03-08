Ramacca appena 18enne sorpreso con la droga negli slip e 1500 euro in contanti

Durante un controllo notturno sulla SS 417, un ragazzo di soli 18 anni è stato sorpreso con della droga nascosta negli slip e 1500 euro in contanti. La polizia ha fermato e perquisito il giovane, trovandolo in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’intervento si è svolto senza incidenti, e il ragazzo è stato condotto in commissariato per ulteriori accertamenti.

Il giovane è finito nei guai durante un controllo notturno effettuato dai militari dell'Arma lungo la SS 417, nel territorio di Ramacca. Intorno alle 03.00 di notte, i Carabinieri hanno notato un'utilitaria che procedeva in direzione da Catania verso Caltagirone con a bordo cinque ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Dopo aver intimato l'alt al veicolo, i militari hanno proceduto all'identificazione e al controllo di tutti gli occupanti. Durante le verifiche, però, l'atteggiamento particolarmente nervoso del 18enne, seduto sul sedile posteriore, ha attirato l'attenzione dei Carabinieri. A differenza degli altri giovani presenti in auto, il ragazzo mostrava un evidente stato di agitazione, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti proprio su di lui.