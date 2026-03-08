Ragazza colpita con una spranga poi viene violentata per tutta la notte

Una ragazza è stata colpita con una spranga e successivamente violentata durante tutta la notte in provincia di Bergamo. La polizia ha identificato un uomo di 43 anni, cittadino marocchino, coinvolto nell'episodio. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

La vittima, una giovane di 26 anni, sarebbe stata colpita con una spranga e costretta a ripetuti rapporti sessuali. Nell’appartamento dell’uomo trovati cocaina, hashish e contanti Un episodio drammatico scuote la provincia di Bergamo. Un uomo di 43 anni, cittadino marocchino identificato con le iniziali M.H., è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale e detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è arrivato dopo la denuncia della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, il 43enne avrebbe accompagnato una ragazza di 26 anni nell’abitazione di un conoscente a Bottanuco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

