Raffica di gomme tagliate | tra viale D' Annunzio e piazza Perugino crescono le segnalazioni

Nella notte tra viale D'Annunzio e piazza Perugino sono stati segnalati numerosi casi di gomme tagliate. Diverse auto parcheggiate in quella zona sono state danneggiate, con alcuni veicoli trovati con tutte le ruote bucate e pneumatici a terra. I proprietari si sono svegliati con i danni alle vetture, che si sono verificati in modo ripetuto durante le ore notturne.

L'ultimo fatto in ordine di tempo è quello avvenuto nella notte appena trascorsa. Tre giorni fa in via Rigutti a farne le spese è stata una Mercedes. La testimonianza: "Ogni due giorni tre o quattro auto vengono danneggiate" Nella notte diverse autovetture parcheggiate nella zona di viale D'Annunzio sono state danneggiate. Al risveglio, i proprietari di alcune macchine hanno trovato pneumatici a terra, in diversi casi tutte e quattro le ruote sono state bucate. "Qualcuno con un punteruolo ha danneggiato le nostre auto" racconta una residente della zona dicendosi "esasperata da questa inettitudine. Nessuno riesce mai a fare nulla e il malvivente continua a girare liberamente e a rovinare l'esistenza degli altri".