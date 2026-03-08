Raffica di furti di citofoni cresce l' allarme tra i residenti

A San Marco Evangelista si registrano numerosi furti di citofoni, con i residenti che mostrano crescente preoccupazione. Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi episodi di microcriminalità in varie aree del paese. La situazione ha portato molte persone a temere per la propria sicurezza e a chiedere maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Segnalazioni in via 8 Marzo e in altre strade del paese: cittadini indignati chiedono più controlli per contrastare episodi di microcriminalità Cresce la preoccupazione tra i residenti di San Marco Evangelista dopo alcuni episodi di microcriminalità segnalati negli ultimi giorni in diverse zone del territorio comunale. In particolare, alcuni cittadini hanno denunciato il furto di citofoni da abitazioni private, con uno dei casi registrati in via 8 Marzo. La notizia si è rapidamente diffusa tra i residenti della zona, generando indignazione e preoccupazione. “Ormai ci possiamo aspettare di tutto”, hanato alcuni cittadini, sottolineando come anche episodi apparentemente minori contribuiscano ad alimentare un clima di insicurezza diffusa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Furti a raffica nelle case, paura tra i residenti: anche il Municipio lancia l'allarmeUn allarmante aumento di furti nelle abitazioni ha spinto la sindaca di Capo di Ponte, Ida Bottanelli, a lanciare un appello alla comunità

Ondata di furti a Savignano e Ariano Irpino: indagini in corso, cresce la preoccupazione tra i residentiNella notte tra il 27 e il 28 gennaio, due trattori sono stati sottratti a Savignano Irpino, precisamente in contrada Ciccotonno

