A La Spezia, nelle ultime settimane, sono stati segnalati numerosi furti all’interno del porto, con zaini e borse che sono scomparsi da diverse aree. La Guardia di Finanza ha condotto verifiche e ha scoperto anche la presenza di sostanze stupefacenti durante le operazioni di controllo. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili.

La Spezia, 8 marzo 2026 – Gli uomini della Guardia di Finanza della Spezia stavano indagando su una serie di furti registrati all’interno del porto. Ma l’indagine ha avuto un risvolto a sorpresa quando i finanzieri si sono presentati a casa di uno dei sospettati che risiede in un Comune della provincia di Massa Carrara. Oltre a recuperare nella sua abitazione il quantitativo di merce consistente in zainetti, borse e borracce e altro materiale rubato all’interno dei magazzini è spuntata anche la droga. L’uomo è stato dunque arrestato e deferito all’autorità giudiziaria competente di Massa Carrara. Spariti gli zaini Nella direttissima che si è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di furti dentro al porto. Spariscono zaini e borse. La Finanza scopre anche la droga

